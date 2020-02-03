03.02.2020 12:07 - Güncelleme: 03.02.2020 12:07

Seda Akgül ayrıldı mı? Seda Akgül programda neden yok? gibi soruların yanıtları tüm Neler Oluyor Hayatta takipçileri tarafından merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programından Seda Akgül ayrıldı. Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu Nur Tuğba Algül oldu. Seda Akgül hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

SEDA AKGÜL AYRILDI MI?

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programından Seda Akgül ayrıldı. Neler Oluyor Hayatta yeni sunucusu Nur Tuğba Algül oldu.

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okudu, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj yaptı.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, TV 8‘in kuruluş yıllarından beri bu kanalda görev yaptı, Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar Ana Haber Bülteni Spikerliği yaptı.

Ayrıca özel bir üniversitede 2004-2007 arasında İngilizce verdiği Medya dersleri ile de akademisyenlik yaptı.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sundu. 17 Eylül 2012 tarihinde Star TV ‘ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya devam etti. Seda Akgül'ün en çok bilinen programı ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı oldu. Bu proje ardından 4 Kadın Zamanı ve Gel Konuşalım programının sunucularından biri olarak ekran karşısına çıktı.

Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır.