19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1088
  • 6,8628
  • 252.429
  • 89.497
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Küçük Sedanur'un davası, 'güvenlik' nedeniyle Yozgat'ta görülecek

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili tutuklanan 3 sanığın davası güvenlik nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Küçük kızı cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
 
Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin büyük çocuğu Sedanur, 16 Eyül 2018 günü evinin önünden kayboldu. Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı.
 
 
Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu.
 
 
Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, küçük Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu.
 
 
Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sedanur Güzel köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
 
 
Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi.
 
Kağızman Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
 
 
 
İddianamede, sanıkların ortak hareket ederek, çocuk yaştaki Sedanur Güzel'i erik toplamak için Paslı Köyü'nde bulunan ağaçlık alanda kandırıp, kaçırarak hürriyetinden yoksun kıldıkları, olayın devamında da cinsel saikle hareket ettikleri ve bu eylemlerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu oluşturduğuna işaret edildi. Sanıkların küçük çocuğa cinsel istismarda bulundukları, bu sırada ellerini ve ayaklarını tutarak cebir kullandıkları vurgulanan iddianamede, "Sanıkların tüm bu aşamalarda birbirlerini engellemek yerine olay yerine birlikte gitmek, ayrı ayrı cinsel istismarda bulunmak ve öldürmek amacıyla darp etmek suretiyle eylemler üzerinde ortak hâkimiyet kurdukları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden 'kasten öldürme' iradesiyle hareket ettikleri değerlendirilmektedir" denildi.
 
İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan DNA raporuna da yer verildi. Raporda, "Tişörtteki leke örneklerinin Ahmet Bilen'in DNA profiliyle uyumlu olduğu, bazı bölgelerde de Ertan Bozkurt'un DNA profiliyle uyumlu örnekler olduğu tespit edildi. Sedanur'un sağ elindeki iki tırnak örneklerinde yapılan incelemede, örneklerin Ertan Bozkurt'un DNA profiliyle aynı olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.
 
Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettikten sonra Adalet Bakanlığı'na başvurarak, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile naklini istedi. Mahkemenin talebini inceleyen bakanlık, Sedanur'u öldüren sanıkların Yozgat Ağır Ceza Mahkmesi'nde yargılanmasını uygun buldu. Bakanlığın nakil kararı üzerine Sedanur Güzel, dosyası Yozgat'a gönderildi.
 
 

İşte Diriliş Ertuğrul´un 148. bölüm fragmanı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

Çok sayıda muvazzaf askere FETÖ'den gözaltı kararı

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

İlk defa görüntülendi: Burada yaşaması imkansız

FETÖ’nün finansörlerine ceza yağdı

FETÖ’nün finansörlerine ceza yağdı

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

Gelinine ömür boyu hapsi duydu, mahkemeye teşekkür etti

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

Beklenen ilk adım atıldı, KAP'a bildirildi

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

6 gün sonra gelen haberle yıkıldılar... Baba-kızın zor sınavı

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk

Turhal Şeker’in 84 yıllık tarihinde bir ilk
 

POPÜLER HABERLER

Muştalı sürücü dehşeti

Muştalı sürücü dehşeti

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

Saraylardaki tarihi emanetlerin bakımını titizlikle yürütüyorlar

WhatsApp o telefonlara geri dönüyor

WhatsApp o telefonlara geri dönüyor

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

Bankalar yarışa girdi: Emekliye 700 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA