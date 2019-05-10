Küçük Sedanur'un davası, 'güvenlik' nedeniyle Yozgat'ta görülecek

Küçük kızı cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdükleri DNA incelemesiyle ortaya çıkan 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin büyük çocuğu Sedanur, 16 Eyül 2018 günü evinin önünden kayboldu. Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu.

Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlattı. Aramalarda kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' da kullanıldı. Zehirli yılanların bulunduğu sazlık alanlarda da arama yapan ekipler, tüm çalışmalara rağmen Sedanur'a ulaşamadı. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, küçük Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu.

Sedanur Güzel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Sedanur Güzel köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi.

Kağızman Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç hakkında 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24'er yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 3'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, sanıkların ortak hareket ederek, çocuk yaştaki Sedanur Güzel'i erik toplamak için Paslı Köyü'nde bulunan ağaçlık alanda kandırıp, kaçırarak hürriyetinden yoksun kıldıkları, olayın devamında da cinsel saikle hareket ettikleri ve bu eylemlerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu oluşturduğuna işaret edildi. Sanıkların küçük çocuğa cinsel istismarda bulundukları, bu sırada ellerini ve ayaklarını tutarak cebir kullandıkları vurgulanan iddianamede, "Sanıkların tüm bu aşamalarda birbirlerini engellemek yerine olay yerine birlikte gitmek, ayrı ayrı cinsel istismarda bulunmak ve öldürmek amacıyla darp etmek suretiyle eylemler üzerinde ortak hâkimiyet kurdukları, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı tüm suçlar yönünden 'kasten öldürme' iradesiyle hareket ettikleri değerlendirilmektedir" denildi.

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan DNA raporuna da yer verildi. Raporda, "Tişörtteki leke örneklerinin Ahmet Bilen'in DNA profiliyle uyumlu olduğu, bazı bölgelerde de Ertan Bozkurt'un DNA profiliyle uyumlu örnekler olduğu tespit edildi. Sedanur'un sağ elindeki iki tırnak örneklerinde yapılan incelemede, örneklerin Ertan Bozkurt'un DNA profiliyle aynı olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ettikten sonra Adalet Bakanlığı'na başvurarak, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile naklini istedi. Mahkemenin talebini inceleyen bakanlık, Sedanur'u öldüren sanıkların Yozgat Ağır Ceza Mahkmesi'nde yargılanmasını uygun buldu. Bakanlığın nakil kararı üzerine Sedanur Güzel, dosyası Yozgat'a gönderildi.