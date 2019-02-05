Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı
Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında 'Haklı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
- DHA
Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker hakkında 'Haklı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
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