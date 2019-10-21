Sefa’nın ölümünde ‘Mavi Balina’ şüphesi
Kayseri’de, annesi ile birlikte yaşayan, mobilya fabrikası işçisi Sefa G. (22), evde yalnız olduğu sırada, kendisini doğal gaz borusuna sicim ipiyle astı. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Sefa G’yi boruya asılı bulunca sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sefa G’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sefa G’nin, cep telefonunda yapılan incelemede, intiharını sosyal medya hesabından, Balıkesir’de yaşayan arkadaşına canlı izlettiği tespit edildi. Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan yakınları, genç adamın ‘Mavi Balina’ oyunu oynadığını öne sürdü. Sefa G’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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