Sefa’nın ölümünde ‘Mavi Balina’ şüphesi Kayseri’de, annesi ile birlikte yaşayan, mobilya fabrikası işçisi Sefa G. (22), evde yalnız olduğu sırada, kendisini doğal gaz borusuna sicim ipiyle astı. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Sefa G’yi boruya asılı bulunca sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sefa G’nin hayatını kaybettiğini belirledi.