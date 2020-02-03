İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9852
  • EURO
    6,6274
  • ALTIN
    303.087
  • BIST100
    119471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seferihisar açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı
Güncel

Seferihisar açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 29 kaçak göçmen, yakalandı.

DHA03.02.2020  10:39 - Güncelleme: 03.02.2020  10:39

Sahil Güvenlik korvetiyle cumartesi günü devriye görevi yürütülürken, Seferihisar açıklarında, lastik bot tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik botta; 10'u Eritre, 7'si Kongo, 6'sı Filistin, 2'si Bangladeş, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Suriye, 1'i Fildişi Sahili ve 1'i Mali uyruklu olmak üzere 29 kaçak göçmen yakalandı. 24'ü erkek ve 5'i kadın olan grup, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Alevi köylerine yardım yapılmadığı iddialarına Bakan Soylu'dan sert tepki

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım
Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

Ortadoğu'nun çıbanbaşı ülkesinden ihanet itirafı: Skandal paylaşım

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.