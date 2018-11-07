Seferihisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sığacık Tekedağ İnce Burun önlerindeki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik uçağıyla yapılan keşifte, sahilde yarı batık vaziyette lastik bot ve düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Tespit üzerine Sahil Güvenlik botuyla olay yerine giden ekipler, Irak uyruklu 4'ü çocuk, 5 kişiyi yakaladı.