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Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı yeni bölümü hangi gün yayınlanacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı yeni bölümü hangi gün yayınlanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Dizinin son bölümünde Sancar'ın Menekşe ile olan sahnesi hem şaşırtmış hem de merak uyandırmıştı. Sancar ve Nare arasında neler yaşanacağı Sefer Kızı 4. bölümde belli olacak. Sefirin Kızı yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte tüm merak edilenler..

06.01.2020  11:41 - Güncelleme: 06.01.2020  11:41

Her yıl yılbaşı sonrası diziler, bir ya da iki hafta yayınlanmıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı da ekranlara ara verdi. Dizi Nare ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın destansı aşk hikayelerini anlatıyor. Neslihan Atagül Doğulu Nare karakterine, Engin Akyürek Sancar karakterine hayat veriyor. Dizinin son bölümünde Sancar'ın Menekşe ile olan sahnesi hem şaşırtmış hem de merak uyandırmıştı. Sancar ve Nare arasında neler yaşanacağı Sefer Kızı 4. bölümde belli olacak. Sefirin Kızı yeni bölümüne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü bu hafta da ekranlara gelmeyecek. Dizinin 4. bölümü 13 Ocak Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.


SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

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