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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Şehidimiz Hakan Telli'nin kanı yerde kalmadı. İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. Kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.' dedi.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Yerlikaya: 39 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 39 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Kağıthane'de zehir tacirlerine yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin "kanının yerde kalmadığını" belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri koordinesinde, Telli'yi şehit eden suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Belirlenen 97 adrese yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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