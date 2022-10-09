Şehidin babası konuştu: Oğlumun kanı yerde kalmadı, vatan sağolsun

Şehit başkomiserin saldırıdan önce adını kendisinin verdiği baba ocağı 'Şüheda Apartmanı'nın ismi ailesi tarafından 'Şehit Hüseyin Hatipoğlu Apartmanı' olarak değiştirildi. Evin bir odası da görev yaptığı Ordu ve Bingöl'de çekilen hatıra fotoğrafları ile eşyalarıyla donatıldı.

ELİ KANLI TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI HABERİNİ BİNGÖL EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN ALMIŞLARDI

IŞİD saldırısı altındaki Kobani'ye destek bahanesiyle başlayan olaylarda dönemin Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve yanındakilere düzenlenen saldırıda Ürker ağır yaralanırken, yardımcısı Atıf Şahin ve Başkomiser Hüseyin Hatipoğlu şehit olmuştu. Geride acılı bir eş ile bir kız çocuğu bırakan Hatipoğlu'nun anne ve babası geçen yıl oğullarının katili turuncu kategorideki teröristin yakalandığı haberini telefonla arayan Atalay Ürker'den almıştı.

"BİZDE TÜRK-KÜRT AYRIMI DİYE BİRŞEY YOK"

8 yıl önce yaşanan kanlı eylemlere sebep olanların başında Selahattin Demirtaş ve HDP yöneticilerinin geldiğini belirten İlyas Hatipoğlu, "Bizde Türk-Kürt ayrımı diye bir şey yok. Çağrıyı yapanlar belli. Onlar sokağa davet etmeseydi bu yaşananların hiçbirisi belki olmayacaktı. Herkes kardeş kardeş yaşayacaktı. İnşallah sorumlular cezasını çekecek" diye konuştu.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve beraberindeki yetkililerle şehit başkomiserin babası İlyas Hatipoğlu ile annesi Adeviye Hatipoğlu'na ziyarette bulundu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından vatan toprağı uğruna canlarını feda eden şehitler için dua edildi.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI DA UNUTULMADI

Uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerleri ile araçlarına zarar verildiği 6-8 Ekim olaylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının ayaklanma için kışkırtıldığını hatırlatan Vali Mustafa Masatlı, 2 polis şehit olurken, 35 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 760'tan fazla da yaralının olduğunu söyledi. Yasin Börü ve arkadaşlarının da bu saldırılarda linç edildiğine dikkat çeken Mustafa Masatlı, "16 yaşındaki bir çocuk 3 arkadaşıyla birlikte yardım dağıtırken bu canilerin saldırısına uğrayıp linç edilerek hayatlarını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

VALİ MASATLI: "BU MEMLEKETE KENDİNİ AİT HİSSEDEN İNSANLARIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZ"

Yaşanan olayların tekrarlanmaması için birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Masatlı, "Bu memlekete kendini bağlı ve ait hisseden, bu memlekette ilelebet yaşamayı niyet eden bütün insanlarımız bizim baş tacımız" ifadelerini kullandı.