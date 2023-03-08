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Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 24 Eylül 1993'te şehit olan Piyade Er Ergünay Sarı'nın adı, İzmir'de lisede yaptırılan kütüphaneye verildi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
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İzmir Valiliğinin koordinasyonunda Emekli Albay Atilla Güler'in öncülüğündeki çalışmalar sonucu Türkiye genelinde devam eden "Şehit Kütüphaneleri Projesi"sinin açılışı, Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesinde yapıldı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, açılışta, şehitlik makamının önemine dikkati çekti.

Kütüphanenin öğrencilere faydalı olacağını ifade eden Sarı, "Cadde ve sokaklarda, parklarda, okullarda, kütüphanelerde, geri dönmeyi düşünmeden vatanı, bayrağı uğruna şehit olmayı göze alarak bu toprakları bizlere teslim eden şehitlerimizin isimlerini yaşatma, yazılan destanı bizden sonraki nesillere aktarma gayesiyle bu çalışmalar yapıldı. Kütüphanenin açılışında emeği geçen başta İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger, Emekli Albay Sayın Atilla Güler, okul idaresi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Sefer Şahin, Şehit Piyade Er Ergünay Sarı'nın ailesi ile okulda bulunan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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