Şehit ailesi de 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dedi

AA 10 Nisan 2020 Cuma 15:40 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:40

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 24 Şubat 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Osman Kablan'ın Yuva Mahallesi'nde ikamet eden ailesi, İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak oğulları için "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olmak istediklerini bildirdi. Polis ekipleri, şehit ailesinin evine giderek bağışı teslim aldı.

Baba Mustafa Kablan, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya şehit oğlu için 2 bin lira bağış yapağını söyledi.

Kablan, "Bizim de devletimize ufak bir yardımımız olsun istedik. Emekli maaşımızdan biriktirdiğimizi oğlumuz için bağışladık. Takdir Allah'tan. Her şey Allah'ın takdiri. Bu vatan için hepimiz hazırız. Beni de gönderseler giderim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah bin kere razı olsun. Bu süreçte alınan kararlara uyarak dışarı çıkmıyoruz." diye konuştu

Anne Elmas Kablan da "Cumhurbaşkanımıza uyuyoruz. Ne derse biz oradayız. Türkiyemiz için bir ekmeğimiz olsun bölüşürüz." dedi.