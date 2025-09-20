İSTANBUL °C / °C
Güncel

Şehit ailesini dolandıran alçaklar yakalandı

Edirne'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak şehit ailesini 846 bin TL dolandıran zanlılar yakalandı.

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:12
Şehit ailesini dolandıran alçaklar yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailesinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma kapsamında kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak şehit ailesini 846 bin TL dolandıran zanlıların yakalandığını duyurdu.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli tek tek yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Asayiş Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

