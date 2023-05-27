Şehit annesi: Oğlumun katilleriyle birlikte olan CHP'ye hakkımı helal etmiyorum

Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen köyünde yaşayan 6 çocuk annesi 70 yaşındaki Emine Bıyık, 29 Eylül 1992 tarihinde Hakkari Şemdinli ilçesinde vatani görevini yapan 20 yaşındaki oğlu Yakup Bıyık, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit verdi. CHP oğlunun katilleriyle açık olarak beraber olduğunu söyleyen ve 6 çocuğundan ikincisi 20 yaşında Yakup Bıyık'ı şehit veren Emine Bıyık "3 kız, 3 erkek oğlum vardı. Oğlum Yakup 1992 yılında vatani görevini yaptığı Hakkari Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristler ile çatışmada hainlerin kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti. Öncelikle vatan için, millet için Şehit annesi olduğum için gururluyum. Bu dönem yapılan seçimlerde Atatürk ün partisi olan CHP' nin HDP ve PKK'lı teröristler ile anlaşması beni derinden yaraladı. Atatürk ülkede ki düşmanları ülkeden kovarken, şimdi onun partisi ülkeyi bölmek isteyenleri serbest bırakmak veya ülkeye sokmak istiyor" dedi.

"CHP'YE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, Şehit annesi Emine Bıyık "Çocuklarımızı bu ülke için şehit verdik, bugün CHP bu terör örgütleri ile Kandil'le apaçık iş birliği yapıyor, ülkeye ihanet ediyor. 20 yaşında oğlumu teröre kurban verdim. Bugün ise 6'lı koalisyon masası diye ortaya çıkan millet ittifakı, daha sonra ise 10'lu masa haline geldi. Millet ittifakı koltuk sevdası için terörü savunuyor, onlarla yürüyor. Bunların ülke, millet, vatan sevgisi olduğunu düşünmüyorum. Dünya liderimiz Erdoğan'ı yıkmak isteyenleri Allah ıslah etsin, onlara fırsat vermeyeceğiz. CHP'ye hakkımı helal etmiyorum", dedi.

"HDP, PKK VE FETÖ İÇİN YAPILAN PAZARLIKLAR ŞEHİT AİLELERİNE BÜYÜK İHANETTİR"

CHP ve Millet ittifakının bu ülke için mücadele eden bunca şehidin ailelerinin yarasını bir kez daha sızlattığı söyleyen Şehit annesi Emine Bıyık," CHP Genel başkanı ,Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise tutuklu bulunan terörist başı Selahattin Demirtaş'ı ve diğer teröristleri ise serbest bırakacaklarını söyledi. Amaçları belli. Onlar ülkemizi parçalamaya, bölmeye çalışan, HDP, PKK ve FETÖ için yapılan pazarlıklar, şehit ailelerine büyük ihanettir. Çocuklarımız bu ülkeden teröristleri temizlemek için kanlarını akıtıp, şehit oldular. Kılıçdaroğlu'nun peşine giden diğer partileri de hiç anlamış değilim. Bunların çocukları veya yakınları teröre kurban gitmemiş ki onlarla beraberler. Acıyı çeken, yaşayanlar bilir. Koltuk sevdası yüzünden terör örgütleriyle birlikte olup, koltuk kapmaya çalışanları ne Allah ne de kullar Allah affeder" dedi.

ÜLKEMİZİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ, ONLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Şehit annesi Bıyık, "CHP, seçimlerden önce 6'lı koalisyon masasıyla başladı, sonra da baktılar ki olmuyor masayı 8'e 10'a çıkardılar. HDP'yi, PKK'yı ve FETÖ'yü yanına aldılar. Amaçları ise dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, ülkeyi parçalamak , vatanını satmaktır. Biz şehit aileleri olarak ülkemizi böldürmeyeceğiz, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar.14 mayısta ki seçimde halk sandıkta onlara cevabını verdi, 28 mayısta ise bu sefer sandığa gömülecekler" dedi.