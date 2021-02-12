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Şehit annesinin hayvanlarını çaldılar! O vicdansızlar yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehit annesi Ayşe Uzan'a ait 7 koyun ve 1 kuzuyu çaldığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

AA12 Şubat 2021 Cuma 13:13 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 13:13
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Alınan bilgiye göre, 2017'de Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın, Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Ayşe Uzan'a ait ahıra giren hırsızlar, 7 koyun ile 1 kuzuyu geldikleri araca yükleyip kaçtı.

Ahıra girdiğinde bazı hayvanları göremeyen Uzan, şehit oğlunun ismini verdiği kuzusunun da çalındığını fark etti.

Şüphelilerin araca yükleyemedikleri 3 koyun ile 2 kuzu, ahırın yakınlarında bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin S.İ. ve kardeşi F.İ. ile arkadaşları S.G. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekipler, şehidin adını taşıyan kuzu ile koyunların bulunması için çalışmaları sürdürüyor.

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