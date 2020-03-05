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Afrin'de şehit askerlerimizin cenazelerini kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan askerlerin cenazelerini kaçıran ve Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA05 Mart 2020 Perşembe 13:39 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 13:40

HATAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de şehit olan askerlerin cenazelerini kaçıran ve Suriye'de jandarmanın takibi sonucu yakalanarak Hatay'a getirilen YPG/PKK'lı terörist Duzyer Kurdi'ye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 23 Ocak 2018'de şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarının kaçırılmasıyla ilgisinin bulunduğu tespit edilen ve Suriye'nin Racu bölgesi Mamaluşağı köyünde yakalanarak Hatay'da tutuklanan Kurdi ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın silahlı çatışmaya girdiğinin, iki askerin cenazelerini taşıdığının ve örgüt yandaşı gazetecilere kılavuzluk yaptığının anlaşılması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Kurdi, savunmasında yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, "Böyle bir şey yaptığım için pişmanım. Ne ceza verilirse başım gözüm üstüne." dedi.

Mahkeme heyeti, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan Kurdi'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edildiği çatışma ve cenazelerinin kaçırılmasıyla ilgili daha önce de Suriye'de yakalanan 11 teröristten 7'si üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'ü ise 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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