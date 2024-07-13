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Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Talay, dualarla toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Talay, dualarla toprağa verildi
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Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenin ardından getirildiği Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Talay'ın (26) Türk bayrağına sarılı tabutu, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Talay'ın naaşı, cenaze töreni için Güneşler Merkez Camisi'ne götürüldü. Şehidin yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajı ve şehidin özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından ikindi vakti kıldırılan namazının ardından bir süre top arabasında taşındıktan sonra cenaze aracına alınan Talay'ın naaşı, Güneşler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Talay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

  • Şehit Bahadır Rıdvan Talay
  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • Sakarya cenaze

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