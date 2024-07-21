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Güncel

Sağlık Bakanlığından ilk açıklama... Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 14:13 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığından ilk açıklama... Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi
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Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Vali Cevdet Atay'ın kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiği belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçinin yaralandığı tespit edilmiştir. 2 kişi hastaneye nakledilmiş olup 1 kişinin ise kurtarma çalışması devam etmektedir. Sahada tarama çalışması yürütülmektedir. Bölgeye 5 ambulans, 1 UMKE timi ile toplam 20 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır." denildi.

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