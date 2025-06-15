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Şehit babası, Babalar Günü'nde de yalnız bırakılmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yaralanan ve 3 Mayıs'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in ailesinin, Babalar Günü'nde ziyaret edildiğini bildirdi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 17:13 - Güncelleme:
Şehit babası, Babalar Günü'nde de yalnız bırakılmadı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, şehit ailesinden sorumlu birlik personeli tarafından, Irak'ın Kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı kapsamında yapılan arazi arama faaliyeti sırasında mayına basarak 3 Mayıs'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Özen'in ailesine Babalar Günü dolayısıyla ziyarette bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bazı basın yayın organlarında "şehit ailesinin 40'ıncı gününde yalnız bırakıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Belli aralıklarla ziyaret edilen şehidin ailesine yönelik psiko destek faaliyetlerinin de yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, 7 Mayıs'ta Afyonkarahisar İl Protokolü ile beraber şehidin ailesinin ziyaret edildiği, 9 Mayıs'ta şehadet mertebesinin 7'inci gününde düzenlenen Mevlid-i Şerif'ine katılım sağlandığı, 17 Mayıs'ta Anneler Günü dolayısıyla eşi ve annesinin ziyaret edildiği, 23 Mayıs'ta Şehadet Belgesi takdim etmek için aileye ziyarette bulunulduğu, Kurban Bayramı dolayısıyla da 5 Haziran'da şehidin eşinin ziyaret edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, şehit İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in vefatının 40'ıncı gününe ilişkin şehit ailesi tarafından Afyonkarahisar Valiliğine, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamlığına bir davet, beyan ve bilgi verilmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

  • İstihkam Uzman
  • Şehit İstihkam Uzman

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