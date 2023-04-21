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Güncel

Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir oy için vatanı satıyor

FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit ettiği polis memuru Yunus Uğur'un babası Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Baba Ramazan Uğur, 'FETÖ'cüleri hapisten çıkarmaktan söz eden Kılıçdaroğlu, sizde hiç mi vicdan yok? Bir oy için vatanı satmaya kalkıyorsunuz. Değer mi? Yazıklar olsun.' dedi.

21 Nisan 2023 Cuma 07:19 - Güncelleme:
Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bir oy için vatanı satıyor
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Adanalı polis memuru Yunus Uğur (24), helikopter pilotluğu eğitimi almak için gittiği Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit düştü.

Şehit polisin Adana'da yaşayan babası Ramazan Uğur, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim" sözlerine sert tepki gösterdi. Sabah'ın haberine göre, Şehit babası Uğur, "Darbeci FETÖ'cüler, gözlerini kırpmadan çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın canlarını aldılar. Bizim çocuklarımız bu vatan için canlarını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, kendisini bizim yerine koysun. Vatan için canlarını veren evlatlarımızın katillerini nasıl dışarı çıkarmayı düşünürsün? Sizde hiç mi vicdan yok. Bir oy için vatanı satmaya kalkıyorsunuz. Değer mi? Yazıklar olsun. Bir de PKK'nın partisi HDP ile ittifak yapıyorsun. Şehit ailelerin ve gazilerin canını acıtıyorsun. CHP'nin 6'lı Masa yetmezmiş gibi bir de HDP ile ittifak yapması utanç verici" dedi.

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