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Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İki elimiz yakanızda olacak

HDP ile görüşen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Konyalı şehit babası Recep Pekdemir, 'Kim vatana hainlik yapıyorsa Allah bu dünyada da öbür dünyada da cezasını versin. Şehit ailelerinin elleri yakalarındadır. Şehit kanıyla boğulacaklar.' diye konuştu.

Sabah1 Mayıs 2023 Pazartesi 07:28 - Güncelleme:
Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İki elimiz yakanızda olacak
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SAT Komandosu Dz. Astsb. Kd. Çvş. Mevlüt Pekdemir (26), 2005 yılında Antalya Kumluca ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu. Konya'da yaşayan baba Recep Pekdemir, vatan, bayrak ve ezandan daha önemli bir şeyin olmadığını belirterek HDP ile işbirliği içerisinde olan CHP'ye tepki gösterdi. Kandil'den oy beklentisi içerisinde olan partilere seslenen Pekdemir, "Bizim bir tek hedefimiz var; 'Vatan, bayrak ve ezan'. Siyasi görüşleri ne olursa olsun vatan, bayrak ve ezana kimseye el uzattırmayız. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' Birliğimizi, dirliğimizi kimse için bozdurtmadık, bozdurtmayız da. Ben ve eşim çocuğumuzun şehit haberini aldıktan sonra iki rekat şükür namazı kılıp, 'Vatan sağ olsun' diyebildik. Bu vatanın sağ olması için de hiçbir haine geçit vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin" dedi.

BABAMIN OĞLU OLSA...

Sabah'ın haberine göre, Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağı yönündeki söylemlerin kendilerini kırdığını belirten Recep Pekdemir, "Bırakın Öcalan'ı, Demirtaş'ı bu vatanı, bu bayrağı bu ezanı kim hor görürse babamın oğlu bile olsa cezasız kalmaması için elimden geleni yaparım. Benim bir tarafım Doğuludur. Ama Doğulu olan herkes de HDP'li değildir. Onlar da gerçeğin ne olduğunu çok iyi görüyorlar. Allah vatan hainlerine fırsat vermesin. Kim vatana hainlik yapıyorsa Allah'ım bu dünyada da öbür dünyada da cezasını versin. Şehit ailelerinin elleri yakalarındadır. Şehitlerin kanıyla boğulacaklarına eminim. Bu Kandil'le kim görüşüyorsa bu 6'lı veya 7'li masa olur iki elimiz yakalarında olacak. Bizler daha ölmedik. Bu ülkenin vatanperver gençleri de bitmez, evlatları da bitmez. Bunu akıllarından çıkarmasınlar. Unuturlarsa bizler sık sık hatırlatırız " diye konuştu.

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