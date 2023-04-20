Antalya'da n 2012'de şehit olan polis memuru Mehmet Çolak'ın (30) Konya'da yaşayan babası Ahmet Necati Çolak, Kılıçdaoğlu'nun PKK ve HDP ile görüşmesine tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre, Çolak şöyle konuştu:

Biz ne için çocuklarımızı toprağa verdik? Evlatlarımız, ülkeyi PKK illetinden, FETÖ illetinden, hainlerden kurtarmak için şehit oldu. 6'lı masanın altından ise PKK çıktı. Bunu da alenen kabul ediyorlar. PKK'yı meşrulaştırmak istiyorlar. PKK'ya gelin bizi yönetin diyorlar. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Selahattin Demirtaş'ı, Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış. Bıraksınlar da görelim. Bu şehit ailelerini, şehitleri yok saymak demek. Halkı dinlemiyorlar, dinleselerdi PKK ile HDP ile işbirliği yapamazlardı. Bu vatanı bölmek, bayrağı indirmek ve ezanı susturmak isteyen hainleri başımıza yönetici olarak mı getirmek istiyorlar? Kendilerince barışı sağlayacaklarmış.

HELALLEŞMEYİ HEVALLEŞME SANIYORLAR

Kılıçdaroğlu helalleşme istiyormuş. Sizin helalleşme anlayışınız bu mu? Bize, 'oğlunuzu şehit edenleri başınıza getiriyoruz özür dileriz mi' diyecekler? Bunlar helalleşmenin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Helalleşmeyi hevalleşme sanıyorlar. Bu yapılanlar ise yüreğimizi sızlatıyor.

Ama biz vatana, bayrağa, ezana hainlik edenlerin yine karşılarında duracağız. Çocuklarımızı bu uğurda şehit verdiğimiz içinde gurur duyuyoruz. Çünkü çocuğumuzu şehit verirken 'vatan sağ olsun' diyen insanlarız. Acımıza rağmen bu sözü diyebiliyorsak unutmasınlar ki bu vatanı hainlere teslim etmeyiz.