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Şehit babasını hedef aldı! Can Ataklı'dan hadsiz sözler

CHP yandaşı Can Ataklı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ı hedef alarak çirkin sözler sarf etti. Ataklı, 'Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var? Kimsin lan kimsin.' diye konuştu. Öte yandan Ataklı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

25 Aralık 2023 Pazartesi 20:57 - Güncelleme:
Şehit babasını hedef aldı! Can Ataklı'dan hadsiz sözler
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) cenazesi memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

'KİMSİN LAN SEN'

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, yayınladığı videoda, şehit babasını skandal sözlerle hedef aldı.

"Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" diyen Ataklı, "Kimsin lan kimsin." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videoda, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında söylediği sözleri, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Başsavcılık, Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

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