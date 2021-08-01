Şehit Bedirhan bebeğin emziği ve yeleği Sivas'taki Şehitler Müzesi'nde sergilenecek

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 13:51 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 13:52

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, AA muhabirine, Garnizon Şehitliğindeki Şehitler Müzesi'nde şehitlerin kişisel eşyalarının sergilendiği söyledi.

Dün şehit bebek Bedirhan Mustafa ve 25 yaşındaki annesi Nurcan Karakaya'nın şehadetlerinin 3. yılı olduğunu hatırlatan Deveci, "Şehidimizin babasına ulaşarak Bedirhan'a ait olan eşyalardan istedik. Kendisi de dün derneğimizi ziyaret ederek şehidimizin bebek olduğunu vurgulamak için emziği ile yeleğini getirdi. Biz de Garnizon Şehitliğimizde bulunan müzemizde yakın zamanda şehidimizin yeleğini ve emziğini sergileyeceğiz." diye konuştu.

Deveci, müzede sergilenecek Bedirhan bebeğin emziğinin, terör örgütünün bebekleri dahi katleden, cani, gözü dönmüş ve katliamcı yönünü göstermek açısından sembol olacağını ifade etti.

Müzede şehit asker, polis, öğretmen, makinist ve sivil vatandaşlara ait eşyaların bulunduğunu aktaran Deveci, ilk kez şehit bir bebeğe ait eşyanın sergileneceğini sözlerine ekledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.