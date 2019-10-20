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Şehit Bedirhan bebek için kabri başında doğumgünü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK’nın düzenlediği bombalı saldırıda annesi Nurcan Karakaya ile birlikte 11 aylıkken şehit düşen Bedirhan bebek 2 yaşına girdi. Şehit Bedirhan bebek ikinci yaş gününde mezarı başında anıldı.

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Anma etkinliğine babası Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, yakınları ve Şarkışla Ülkü Ocağına bağlı çok sayıda genç katıldı. Bedirhan bebeğin mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu. Sınır ötesinde bulunan askerlerimiz için dualar edildi. Mezara çiçek ve oyuncaklar bırakıldı.

Baba Karakaya iki yıldır oğlunun acısını çektiklerini belirterek, oğlunun katili olan teröristleri yakalayan güvenlik güçlerine bir kez daha teşekkür edip “İki yıldır oğlumun acısını yaşıyorum. Oğlumun katilleri ve teröre destek verenlere beddua ediyorum. Oğlumun katillerinden biri de hamile bir kadındı. Ona seslenmek istiyorum. Karnındaki çocuğun Bedirhan’dan bir farkı var mı? Eğer vicdanı sızlıyorsa, inşallah öbür dünyada hesaplaşacağız” dedi. 

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