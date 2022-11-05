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Şehit cenazesinde Vahap Seçer'e tepki: Sen şehitten ne anlarsın

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in memleketi Mersin'deki cenaze töreninde, bir vatandaş Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e “Sen şehitten ne anlarsın, buraya geldin” sözleriyle tepki gösterdi.

Sabah5 Kasım 2022 Cumartesi 08:34 - Güncelleme:
Şehit cenazesinde Vahap Seçer'e tepki: Sen şehitten ne anlarsın
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Mersin'de Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in Muğdat Camii'ndeki cenaze töreni sırasında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı arasında tartışma yaşandı.

SEÇER'İN O SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU

Sabah'ın haberine göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde önceki dönem işe giren ve performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkarılan belediye işçilerinden Cumali K. isimli vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesini eleştiren CHP'li Başkan Seçer'in, "Vizyona bakın, gözlerim yaşardı iki gündür. Vizyona bakın, ikinci yüzyıl vizyonuna, tank, top, SİHA, İHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri, Cumhuriyet bunun için kurulmadı" sözlerine atıfta bulunarak: "Sen şehitten ne anlarsın, buraya geldin" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesindeki görevinden haksız yere çıkarılan işçilerden Cumali K.'nın tepkisinin ardından Seçer'in yanındaki bazı kişiler tepki gösteren vatandaşın üstüne yürürken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

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