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  • Şehit cenazesinden dönen Bakan Göktaş'ın aracı kaza yaptı
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Şehit cenazesinden dönen Bakan Göktaş'ın aracı kaza yaptı

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı. Kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 15:00 - Güncelleme:
Şehit cenazesinden dönen Bakan Göktaş'ın aracı kaza yaptı
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Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

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