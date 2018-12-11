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Şehit Emniyet Müdürü Verdi için yarın tören düzenlenecek

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için yarın Rize Valiliği önünde tören düzenlenecek.

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Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altuğ Verdi için yarın Rize Valiliği binası önündeki alanda saat 09.00'da tören düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şehidimiz törenin ardından Mersin'e uğurlanacak ve burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhum şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diliyoruz."

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