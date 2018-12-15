Şehit emniyet müdürüne sosyal medyadan hakaret eden kişi tutuklandı

Manavgat'ta oturan S.İ., sosyal medya üzerinden, geçen günlerde, makamında uğradığı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sosyal medya hesabını inceleyen polis, Altuğ Verdi hakkında çok sayıda hakaret içerikli paylaşım olduğunu belirledi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.İ., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.