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Şehit Er Küçük'ün şehadet haberi ailesine verildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
Şehit Er Küçük'ün şehadet haberi ailesine verildi
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Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Yakup ile anne Zöhre Küçük'e şehadet haberini Kaymakam Osman Acar ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Küçük'ün cenazesinin yarın ikindi vakti Mazmanlı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

MSB: BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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