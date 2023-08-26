Şehit Erkan Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreninin ardından Hasköy Merkez Kul Zühdü Camisi'nin avlusuna getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü İbrahim Demir dua etti. İlçeye bağlı Elmabulak köyü mezarlığına götürülen Selçuk'un cenazesi, dualar eşliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin babası Ahmet Selçuk'a Türk bayrağı veren Muş Valisi Avni Çakır, başsağlığı dileyerek "Bundan sonra şehidimiz sadece senin evladın değil, 85 milyonun evladı. Çok zor. Allah sana sabrını verecek. Bir şehit babası olarak beratı ve bayrağı taşıyacaksın. Bundan sonra hepimiz senin ve ailenin emrindeyiz. Çocukların çocuğumuz, kardeşimiz. Allah şehidimizin mekanını cennet etsin." ifadelerini kullandı. Muş'un Varto İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş İzzet Selçuk da tören boyunca kardeşinin tabutunun başında bekledi.

Askerler ve vatandaşların, şehidin yakınlarını teskin ettiği törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kaymakamlar, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.