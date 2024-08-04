Şehit Heniyye'nin oğlu: Bu Türkiye halkının bir davası olduğunun delilidir

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyesi sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce vatandaş, Tuğba Altınok Camisi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla buradan yürüyüşe başlayan grup, tekbirler getirdi, İsrail aleyhine sloganlar atarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne yürüdü.

"Hepimiz Heniyyeyiz, Hepimiz Gazzeyiz, Ölmedik dipdiriyiz" yazılı döviz taşıyan gruptakiler, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

- OĞLU TELEFONLA BAĞLANDI

İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, telefonla bağlanarak gruptakileri Filistin ve Gazze'deki tüm şehitler adına selamladı.

Babasının İsrail'e karşı sarf ettiği "asla pes etmeyecekleri, kabul etmeyecekleri ve tanımayacakları" sözünü hatırlatan Heniyye, şöyle dedi:

"Gazze'de 50 binden fazla şehit ve 100 binden fazla yaralı mevcut şu anda.Yine binlerce şehit Batı Şeria'da ve Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirme çalışmaları anbean sürüyor ve yine Gazze kuşatması ve oradakilerin açlığa maruz bırakılması devam ediyor. İşgalci zannediyor ki Gazze'yi ve Filistin'i dize getirecek fakat bu işgalciler bilmiyor ki Filistin ve Gazze kazanacak, işgalciler yenilecek."

- "(CENAZE NAMAZI) FİLİSTİN DAVASININ, İSLAM DÜNYASININ ORTAK BİR DAVASI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"



Abdusselam Heniyye, babasının vefatından sonra milyonlarca kişinin cenaze namazı kıldığını ve şehadetinin Tahran'dan Doha'ya uzandığını belirterek, "Bütün bu olan bitenler, Filistin davasının, İslam dünyasının ortak bir davası olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Babası İsmail Heniyye'nin vefatının ardından Türkiye'de kılınan gıyabi cenaze namazlarına işaret eden Abdusselam Heniyye, "Bu, Filistin davasının aynı zamanda asil Türk milletinin, Türkiye halkının da bir davası olduğunun delilidir. İnşallah Gazze'nin kurtuluşunun ve zaferinin kutlamalarını hep birlikte yapacağız kardeşlerim." dedi.

Platform adına konuşan İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin de İsrail'in soykırımına ABD'nin de ortak olduğunu ifade etti.

İsmail Heniyye'nin sadece Gazze'nin lideri olmadığını söyleyen Şahin, "İslam ümmetinin liderlerindendir. Ona yapılan bu hareketi birebir bize yapılmış kabul ediyoruz." dedi.

Protestoya katılan AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, "Hadi Vur Kalbim" parçasını seslendirdi.

Protestoya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Orhan Yeğin, Ahmet Fethan Baykoç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve birçok siyasi parti temsilcisi de katıldı.