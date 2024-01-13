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Şehit haberi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar! Bakan Yerlikaya: 60'ı tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

13 Ocak 2024 Cumartesi 08:29 - Güncelleme:
Şehit haberi sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar! Bakan Yerlikaya: 60'ı tespit edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

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