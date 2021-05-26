Şehit İkmal Onbaşı Ülüğ, dualarla defnedildi

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:20

Şehit Ülüğ'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazının ardından top arabasına konan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Anne Mualla Ülüğ, top arabasına konulduğu sırada tabuta sarılarak "Yavrum beni bıraktın, ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Aşkım benim. Güzel yavrum benim, dört gözle bekliyordum. Ayaklarınla gelecektin. Mekanın cennet olsun yavrum." dedi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tuğamiral Nihat Baran, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

TCG Akın Komutanlığında 25 Mayıs 2021'de rahatsızlanan İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.