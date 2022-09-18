İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2022 Pazar / 22 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2607
  • EURO
    18,2903
  • ALTIN
    983.47
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit İsmet Aybek'in naaşı memleketine getirildi
Güncel

Şehit İsmet Aybek'in naaşı memleketine getirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'e getirildi.

AA18 Eylül 2022 Pazar 19:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Abyek'in cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki töreninin ardından askeri helikopterle Gaziantep Havalimanı'nı getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikopterden alınarak cenaze aracına konuldu.

Yeşilkent Mezarlığı morguna götürülen şehidin naaşı, yarın Kaplan Kardeşler Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Gebe Mahallesi'nde defnedilecek.

Şehit Aybek'in naaşı, Vali Vekili Ömer Kalaylı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.