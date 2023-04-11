İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2899
  • EURO
    21,0636
  • ALTIN
    1243.4
  • BIST100
    5118.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Şehit itfaiye erinin ismi ölümsüzleştirilecek

Yaklaşık bir hafta önce görevi esnasında hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Yusuf Turgut'un ismi 1. OSB'de bulunan grup amirliğinde yaşatılacak.

IHA11 Nisan 2023 Salı 11:44 - Güncelleme:
Şehit itfaiye erinin ismi ölümsüzleştirilecek
ABONE OL

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapan ve geçtiğimiz hafta görevi esnasında hayatını kaybeden Yusuf Turgut'un ismi 1. OSB'de bulunan grup amirliğinde yaşatılacak. Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında alınan karar ile eski adı İtfaiye Daire Başkanlığı 1. OSB Grup Amirliği olan merkez, 1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği olarak değiştirildi. Madde teklifi meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

"ACISI HALEN YÜREĞİMİZDE TAZE DURUYOR"

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Kısa bir süre önce görevi esnasında kaybettiğimiz ve kendisini her zaman işine olan bağlılığıyla hatırlayacağımız şehidimiz Yusuf Turgut evladımız için bu gün bir karar alıyoruz. Kendisinin acısı halen yüreğimizde taze duruyor. Elbette en büyük tesellimiz ise kendisinin şehit mertebesine ermiş olmasıdır. Bizler de bugün aldığımız karar ile şehit Yusuf Turgut evladımızın ismini İtfaiye Daire Başkanlığı 1. OSB Grup Amirliği'ne veriyoruz. Yeni ismiyle birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği olan merkezimiz bundan böyle şehidimizin adıyla anılacaktır. Alınan bu karar ile bir nebze de olsa şehidimize ahde vefamızı göstermek istiyoruz. Kendisinin göstermiş olduğu kahramanlık örneğini hiçbir zaman unutmayacağımızı burada tekrar belirtmek isterim. Ben bu vesile bir kez daha kederli ailesi ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.