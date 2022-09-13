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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) vefat etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vefat eden babası Asım Safitürk'e rahmet diledi.

AA13 Eylül 2022 Salı 21:47 - Güncelleme:
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Safitürk, akşam saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Safitürk'ün ölüm haberini alan komşuları, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da cenaze evine gelerek, Safitürk'ün yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Safitürk'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün vefat eden babası Asım Safitürk'e rahmet diledi.

Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Asım Safitürk hocamız, şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti. Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz. Allah rahmet eylesin. Rabb'im, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, 2016'da Mardin Derik Kaymakamlığına düzenlenen terör saldırısında şehit olmuştu.

  • Şehit Kaymakam
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