Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı

Arifiye Kaymakamlığı ile Arifiye Belediyesi tarafından Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve oğlu Asım Eren Safitürk'ün yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Derikliler şehit Kaymakam Safitürk'ü minnetle anıyor

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, şehit kaymakam ve tüm şehitler için dua edildi. Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ile bazı yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Tören sırasında şehidin 5 yaşındaki oğlu Asım Eren'in de mezarlık içerisinde oyun oynadığı görüldü.

"Onlar rütbelerin en yükseğine ulaştı"

Sakarya Valisi Nayir, törende yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin 81 milyonun bu topraklar üzerinde hür, özgür, mukaddesat ve namusuyla yaşamasını sağladığını vurguladı.

Çanakkale'den Malazgirt'e, Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a, terörle mücadelede verilmiş şehitlere kadar binlerce kahraman olduğunu vurgulayan Nayir, "Bu milletin her bir evladı da bunların kıymetini biliyor, bu şehitlerimize rahmet ediyor, onların ailesini de kendi ailesi sayıyor. Burada huzurunda bulunduğumuz şehitler de onların birer temsilcileri." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle şehit olan askerlerin cenazesine katılacağı için burada olamadığını aktaran Nayir, Bakan Soylu'nun selamlarını iletti.

Şehitlerin ruhunu şad ettirmek için uğruna can verdikleri mukaddes değerlere daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Nayir, şunları kaydetti:

"Vatan, namus, bayrak ve din için en güzel çalışmayı, birlik ve beraberliği göstermemiz lazım ki onların ruhları şad olsun. Onlar rütbelerin en yükseğine ulaştı. Elbetteki ailelerinin sıkıntısı var, Cenabıhak da sabr-ı cemiliyle onları mükafatlandıracak. İnşallah öbür tarafta onları en büyük nimetiyle nimetlendirecek. Şehitler tepesi boş kalmıyor ama inşallah bu mücadele de başarıyla sonuçlanıp ülkemiz daha güzel günlere, şehitlerimizin yardımı ve gayretiyle ulaşmış olacak. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat, ölenlerine rahmet diliyorum."

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk de destek için gelenlere teşekkür ederek, "Allah memleketimizi, milletimizi birlik ve beraberlikten ayırmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat vermesin. Bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Törenin ardından şehit kaymakamın mezarına karanfil bırakan eşi Ayşegül Safitürk, oğlu Asım Eren ile "Allah'ım bizi cennetinde kavuştur hayırlısıyla." diye dua etti.