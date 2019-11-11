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Şehit Kaymakam Safitürk, mezarı başında anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ölümünün 3. yılında memleketi Sakarya'daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

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Arifiye Kaymakamlığı ile Arifiye Belediyesi tarafından Neviye Mahallesi'ndeki kabristanlıkta düzenlenen törene, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım, annesi Fatma ile eşi Ayşegül Safitürk'ün yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, şehit kaymakam ve tüm şehitler için dua edildi. Törende, şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ile bazı yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

- "ŞEHİTLER HER BİR AİLENİN FERDİ OLDU"
 

Vali Nayir, törende yaptığı konuşmada, şehitliğin bir insana nasip olabilecek en önemli makamlardan biri olduğunu belirterek, "Ne güzel ki böyle bir iman duygusuna, nimete sahibiz. Kendimizi bununla mutlu hissediyoruz. Peygamberlerle birlikte haşrolunacak şehitler, önemli bir fedakarlık sonucu bu makamı elde etti. Canlarını feda ederek bu ülkeyi bize bıraktılar." diye konuştu.

Türklerin kadirşinas bir millet olduğunu dile getiren Nayir, şunları kaydetti:

"Yapılan iyiliği, fedakarlığı unutmuyor. Şehitler, her bir ailenin ferdi oldu. O acı bütün ailelerimiz tarafından hissedildi, bölüşülüp azaltılmaya çalışıldı. Bugün minarelerimizde ezanlar okunuyorsa, bayrağımız gönderimizde nazlı nazlı dalgalanabiliyorsa, mukaddesatımız, namusumuz güvence altındaysa, inanıyoruz ve biliyoruz ki yapılan bu fedakarlıklar sayesinde bunlar oldu. Allah bu duygudan bizi mahrum etmesin, şehitlerimizin ailelerine sabrın en güzelini nasip etsin, ülkemizi korusun."

Şehit kaymakamın babası Asım Safitürk de destek için gelenlere teşekkür etti.

Törenin ardından Vali Nayir, baba Asım Safitürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

Anma etkinliğinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

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