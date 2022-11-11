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Şehit Kaymakam Safitürk, Sakarya'da mezarı başında anıldı

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, saldırının 6. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı.

AA11 Kasım 2022 Cuma 15:12 - Güncelleme:
Şehit Kaymakam Safitürk, Sakarya'da mezarı başında anıldı
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Arifiye ilçesi Neviye Mahallesi'ndeki kabristanda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Safitürk ve tüm şehitler için İl Müftüsü Hasan Başiş'in dua etmesinin katılımcılar, şehit kaymakamın mezarına karanfil bıraktı.

Programa, şehit kaymakamın eşi Ayşegül, oğlu Asım Eren, annesi Fatma Safitürk'ün yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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