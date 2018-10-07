Þehit Kök'ün, Halisdemir'e ithafen yazdýklarý duygulandýrdý

Bingöl'de 2017 yýlýnda teröristlerce açýlan ateþ sonucu þehit olan Jandarma Astsubay Çavuþ Mustafa Sefa Kök'ün, þehadetinden 1 yýl önce þehit Ömer Halisdemir'in mezarýný ziyaret edip, aný defterine ona ithafen "Senin açtýðýn bu þehitlik mertebesinde senin gibi yeri geldiðinde bize de bu mertebe için koþabilmeyi nasip eder inþallah." yazdýðý öðrenildi.

Baba Sefa Kök, gazetecilere yaptýðý açýklamada, oðlunun 9 Eylül 2016'da gelini Yasemin Kök ile Niðde'deki Ömer Halisdemir'in mezarýný ziyaret ettiðini aktardý.

Oðlunun 8 Eylül 2017'de þehit olmasýnýn ardýndan gelininin o ziyareti hatýrlatýp, Mustafa Sefa Kök'ün aný defterine yazý yazdýðýný söylediðini aktaran Kök, "Ziyaret sýrasýnda oðlum Halisdemir için hazýrlanan aný defterine duygularýný yazmýþ. Gelinim bana 'Mustafa'nýn deftere ne yazdýðýný kendisine bile söylemediðini, mezar baþýnda da fotoðraf çektirmediðini ve yazýlanlarý çok merak ettiðini' söyledi. Oradaki arkadaþlarýmýz vasýtasýyla 3 günlük aramanýn ardýndan yazýyý buldurduk." dedi.

Yazýyý okuyunca duygulandýklarýný aktaran baba Kök, oðlunun yazýsýnda þu ifadelere yer verdiðini aktardý:

"Ben jandarma astsubay çavuþ Sefa Kök. Komutaným bu milletin baðrýndan 1453'de Ulubatlý Hasan, Çanakkale'de Seyit Onbaþý gibi nice yiðitler çýkardý. 15 Temmuz gecesi hain alçaklarýn planlarýný bozan bu yüce Türk milletinin baðrýndan Ömer Halisdemir çýktý. Þükür ki seninle ayný rütbedeyim. Bu onuru, gururu ömrüm boyunca taþýyacaðým. Komutaným hiç tasalanma, hüzünlenme. Senin bu millet için döktüðün kan boþa deðil. Sýrada bu caný bu millet için vermek isteyen nice meslektaþlarým var. Senin arkandan, senin gibi nice yiðitler çýkarmaya muktedir olan bu millet, nice Sefalarý, Mustafalarý da söz konusu vatan olduðunda çýkarmaya muktedirdir. Komutaným 2014 devrelerimi hitaben, senin açtýðýn bu þehitlik mertebesinde senin gibi yeri geldiðinde bize de bu mertebe için koþabilmeyi nasip eder inþallah. Rabbim inþallah bize nice Ömer Halisdemirler yetiþtirebilmeyi nasip eder. Bizlere hakkýný helal et güzel insan. Ömür boyu senin sýrtýnda taþýdýðýn o silah arkadaþlarý dediðimiz hainlerin attýðý kurþunlarýn acýsýný hissedeceðim. Rabbim gani gani rahmet eylesin"

Kök, oðlunun þehadetinden sonra haberdar olduklarý konunun kendileri için bir gurur kaynaðý olduðunu vurgulayarak, "Sanki Allah'a dua etmiþ 'Þehitlik mertebesine bizi de ulaþtýr' diye. Þehitliði Allah her adama nasip etmiyor. Seçilmiþ insanlara nasip ediyor. Benim oðlum da bu mertebeye ulaþtý." diye konuþtu.

Bingöl'ün Adaklý ilçesi kýrsalýnda 8 Eylül 2017'de teröristlere yönelik operasyonda þehit düþen Jandarma Astsubay Çavuþ Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye'de merkeze baðlý Derviþiye köyünde düzenlenen törenle son yolculuðuna uðurlanmýþtý.

Bingöl Ýl Jandarma Komutanlýðýnca 15 Aðustos 2018’de Adaklý ilçe kýrsalýnda yapýlan hava harekatýnda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Kök’ün þehit edilmesi ve bir askerin de yaralanmasý olayýnýn faili olan sözde "Çavreþ gücü sorumlusu Yona Dersim" kod adlý Erol Ulucan isimli terörist olduðu tespit edilmiþti.