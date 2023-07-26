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Şehit Mehmet Özler'in cenazesi memleketi Çankırı'ya uğurlandı

Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki kışlada askeri araç kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in (28) naaşı, törenle memleketi Çankırı'ya uğurlandı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
Şehit Mehmet Özler'in cenazesi memleketi Çankırı'ya uğurlandı
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Görevli olduğu 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in naaşı uğurlama töreni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gerçekleşti.

Tören birliklerince Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı hastane morgundan alınarak bahçedeki alana getirildi. Saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu.

Törene şehit eşinin askeri kıyafetlerini giyen Mihriban (30), çocukları Esila İkra (5) ve Açelya Büşra Özler (3) ile Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu'nun dua okumasının ardından tören birliği şehidin naaşını cenaze aracına taşıdı.

Cenazenin Çankırı merkeze bağlı Alıca köyünde defnedileceği belirtildi.

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, dün görev yaptığı kışlada askeri araç kazası nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Süloğlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

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