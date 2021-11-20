Şehit mezarına büyük saygısızlık: Sizin vicdanınız yok mu?

Sabah 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:44 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 09:44

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılot mahallesinde yaşayan Nazım ve Yiter Gün çiftinin sözleşmeli er olan 26 yaşındaki Cumali Gür, 21 Şubat 2018 tarihinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin karşısında bulunan, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesindeki operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit oldu.



Vatanı için hayatını baharında canını veren Gür, Kızılot Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sabah'ın haberine göre, oğlunun mezarını yaptıran baba Nazım Gür, başına da bir Türk Bayrağı dikti. Her sabah mezara gidip dua eden ve bakımını yapan Nazım Gür, önceki sabah yine mezarlığa gittiğinde gözlerine inanamadı.

Şehit oğlunun mezarının başında bulunan galvaniz bayrak direğinin çalındığını gören Nazım Gür, gözyaşlarına boğuldu.

Acılı babanın ihbarıyla mezarlığa gelen jandarma ekipleri, bayrağın hurdacılar ya da hurdacılara satmak isteyen hırsızlar tarafından çalındığını düşünüyor.

BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ

Gözyaşları içinde, şehit oğlunun mezarının bayrak direğini çalanlara seslenen Nazım Gür, "Oğlumu toprağa verdikten sonra mezar ziyaretini bir gün bile aksatmadım. Sabah uyanır uyanmaz abdestimi alıp önce şehit oğlumun mezarına giderek dua ediyorum. Bayrak direğinin yerinde olmadığını görünce inanmak istemedim."

SİZİN VİCDANINIZ YOK MU?

"Şehit mezarığına zarar vermeyeceklerini düşündüm. Ancak bayrak direği kırılarak yerinden çalınmıştı. Bu kadar vicdansızlık olamaz. Bunu yapan insan olamaz. Ne kadar para ihtiyacınız varsa vereyim. Allah aşkına bir daha oğlumun mezarındaki bayrak direğini çalmayın. Çaldığınız direği de geri getirin. Onun manevi değeri çok büyük. Sizin vicdanınız yok mu? Yüreğiniz taş mı?" dedi.