Şehit oğlundan Kılıçdaroğlu'na tepki: 250 şehidin hesabını nasıl vereceksiniz?

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Mustafa Solak'ın oğlu Emre Solak, yüz yılın seçimine dikkat çekti. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy verecek seçmene seslenen Solak, terörle arasına mesafe koymayan 7'li koalisyona eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara yönelik vaatlerine sert tepki Solak, "Babam ve 250 şehidin hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.

'a konuşan Solak şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan FETÖ'cü hainler başta olmak üzere yurt dışındakilerin de gözü kulağı bu seçimlerde. FETÖ'cüler dört gözle Erdoğan'ın gitmesini bekliyor.

Bu seçim gerçekten yüz yılın seçimi ve partiler üstü bir seçim olacak. Yerli ve milli duruşuyla, şehit ailelerini kardeşi olarak nitelendiren her daim bizlerin yanında duran, başta PKK ve FETÖ ile mücadele eden Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini istiyorum.

Bir şehit çocuğu olarak cumhurbaşkanımızı destekliyorum. FETÖ'cü kaçakların özgürlük hayali kurmaları dahi beni rahatsız ediyor. Babam ve diğer vatan evlatlarını şehit edenlerin 15 Mayıs'ta ellerini kollarını sallayarak ülkemize gelmesini istemiyorsak doğru bir tercih yapmamız gerekiyor.

ŞEHİT VE GAZİLERİ AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN

Millet İttifakı PKK ve FETÖ ile kol kola geziyorlar. Patates, soğanı bahane ediyorlar ama bu seçim patates, soğan değil, vatan ve beka meselesi. Vatanımız olmazsa yaşayamayız.

Millet ittifakına oy vermeyi düşünen vatandaşlarımıza da bir şehit evladı olarak sesleniyorum, oy kullanırken aklınızın bir köşesinde şehit ve gazilerimiz olsun.

Vatanı uğruna bedel ödeyen kahramanlar ve onları şehit edenleri akıllarından çıkarmasınlar. Seçim günü oy pusulasında şehitlerin yüzü gözünüzün önüne gelsin.

BUNLARI NASIL VAAT EDİYORLAR?

Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını veren şehitlerin katillerini nasıl dışarı çıkarmayı vaat ediyorlar. Terörle arasına mesafe koymuyorlar.

HDP'liler Selehattin Demirtaş ve bebek katili Apo'ya özgürlük sloganları atıyorlar. Bunlara oy vermeyi düşünenler bu söylemleri göz önünde bulundursunlar.