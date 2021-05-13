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Şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen Hadice annenin yardımına jandarma yetişti

Erzurum'un Oltu ilçesinde şehit oğlunun mezarını ziyaret etmek isteyen Hadice Yeşilyurt'un talebini jandarma ekibi yerine getirdi. Duygusal anlar yaşayan ve oğlunun kabrindeki çiçekleri sulayan Yeşilyurt, jandarma personeline teşekkür etti.

AA13 Mayıs 2021 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 15:34
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İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehit ailelerini çiçeklerle evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretler sırasında Şehit Jandarma Komando Çavuş Hurşit Yeşilyurt'un Güzelsu Yeni Mahallesi'nde yaşayan annesi Hadice Yeşilyurt, jandarma personeline 20 kilometre uzaklıktaki oğlunun kabrini ziyaret etmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine jandarma personeli, anne Yeşilyurt'u ekip aracıyla şehit oğlunun mezarına götürdü.

Duygusal anlar yaşayan ve oğlunun kabrindeki çiçekleri sulayan Yeşilyurt, jandarma personeline teşekkür etti.

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