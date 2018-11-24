Şehit öğretmen Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Tevfik Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel ile öğretmen ve öğrenciler, Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından şehit öğretmen Yalçın'ın şehitlikteki mezarını ziyaret etti.

İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri tarafından Aybüke öğretmen için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Törende, adının verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri de genç öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tökel, şehit Yalçın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Aybüke öğretmeni rahmet, saygı ve minnetle andıklarını belirten Tökel, "O bu vatanın kurulması, inşası ve daim olması için kendisine layık olanı mürekkebi ve kanıyla yerine getirmiştir. Şükranlarımızı sunuyoruz. Allah rahmet eylesin. Ahirete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi de saygıyla anıyoruz. Bugün Aybüke öğretmenimizi yalnız bırakmak istemedik. Mezarı başına anarak, onu yad etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.