İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9758
  • EURO
    6,69
  • ALTIN
    303.226
  • BIST100
    111834
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Yargıtay, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
Güncel

Son dakika... Yargıtay, Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

06.01.2020  12:38 - Güncelleme: 06.01.2020  12:38

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

AK Parti’ye geçmek istiyorlar
AK Parti’ye geçmek istiyorlar

AK Parti’ye geçmek istiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.