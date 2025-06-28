İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Pilot Albay Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı
Güncel

Şehit Pilot Albay Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya'da görev yapan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in kalp krizi sonucu şehit olduğunu bildirdi. Maden'in şehadet haberi İzmir'deki babaevine ulaştı. Babaevine Türk bayrağı asıldı

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 09:27 - Güncelleme:
Şehit Pilot Albay Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrağı asıldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Libya'da görev yapmakta olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİT PİLOT ALBAY MADEN'İN İZMİR'DEKİ BABAEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI,

Yetkililer, şehidin Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasına şehadet haberini verdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Evin balkonuna Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Şehidin ağabeyi Aşkın Maden, çok üzgün olduklarını söyledi.

Maden, kardeşinin görev süresinin bitmesine yaklaşık 1 ay kaldığını belirterek, "Görev süresinin bitmesini ve dönmesini bekliyorduk. Telefonda konuştuğumuz zamanlarda iyi olduğunu söylüyordu. Biz şehit haberlerini televizyonda görürdük, taziye ziyaretine giderdik. Aynı şeyi biz yaşadık, başımıza geldi. Artık biz de şehit ailesi olduk. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, yarın öğle vakti İzmir'de düzenlenecek törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.