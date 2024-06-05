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Şehit pilotlarımız için tören düzenlendi

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in naaşları düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Şehit pilotlarımız için tören düzenlendi
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Şehit albaylar Yıldız ve Özen'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı ve 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kaymakamlar, rektörler ve askeri erkan katıldı.

Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Cabir Çelik tarafından dua edildi.

Törenin ardından şehitlerin cenazesi memleketlerine ulaştırılmak üzere askeri uçakla İzmir'e uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından dün eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in şehit olduğunu açıklamıştı.

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