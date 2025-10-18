İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehit Piyade Er Güner son yolculuğuna uğurlandı
Güncel

Şehit Piyade Er Güner son yolculuğuna uğurlandı

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
Şehit Piyade Er Güner son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Tokat'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen Şehit Eyüp Güner'in naaşı, protokol üyelerince karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulup şehidin özgeçmişinin okunduğu törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Nizip ilçesine bağlı Salkım Mahallesi'ne uğurlandı.

Şehit Güner için Salkım Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip tören düzenlendi.

Törene, şehidin babası Settar Güner, şehidin yakınları, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, CHP Milletvekili Melih Meriç, Vali Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, şehidin silah arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Güner'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Salkım Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamamış ve dün şehit olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.