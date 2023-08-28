Şehit Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık toprağa verildi

Şehit Barlık için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Silah arkadaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınan Barlık'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Şehidin tabutuna sarılarak ağlayan ailesi ve yakınlarını görevliler teskin etmeye çalıştı.

Törende konuşan Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, şehit Barlık'ın, ay yıldızlı bayrağı şerefle dalgalandırmak, her karış toprağı kanla sulanan vatanın birliğini devam ettirmek için kendisine verilen görevi fedakarlıkla yaparken şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi.

Şehit Barlık'ı, son yolculuğuna uğurlamak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Bildiş, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca hür yaşamış Türk milletinin fertleri, hürriyetini korumak amacıyla şehitlik mertebesine ulaşmak için bir an dahi tereddüt göstermemiştir. Kalplerinde taşıdıkları vatan sevgisi ve vazife aşkı uğruna vatan savunmasında kendilerine düşen görevleri şanlı tarihimizden aldıkları güçle hayatları pahasına yerine getiren şehitlerimizin bu kutsal emanetini yarınlara aynı fedakarlık duyguları içinde taşımakta kararlı olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın."

Şehidin annesi Birgül Barlık, törende kendisini teskin ederek başsağlığı dileğinde bulunan Vali Erol Karaömeroğlu'na, "3 oğlum daha var. Üçü de vatana feda olsun." dedi.

Cenaze namazını Bitlis Müftüsü Mehmet Faysal Geylani kıldırdı. Daha sonra merkeze bağlı İçmeli köyü mezarlığına getirilen Barlık'ın naaşı, dualar eşliğine defnedildi.

Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Vali Karaömeroğlu, güvenlik korucusu olan şehidin babası Servet Barlık'a Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti.

Törene, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, kurum amirleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve askeri erkan katıldı.